Вице-губернатором Тюменской области назначена Ольга Кузнечевских

информационный центр правительства Тюменской области информационный центр правительства Тюменской области

На должность вице-губернатора Тюменской области назначена Ольга Кузнечевских. Сергей Сарычев принял решение перейти на другую работу, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.

Сергей Сарычев останется советником главы региона на общественных началах.

"С огромным уважением отношусь ко всему, что он сделал за 30 лет работы в органах власти. Сергей Михайлович внес огромный вклад в развитие общественно-политической системы и сохранение стабильности в нашем регионе. Могу сказать без преувеличения, его опыт и политическая мудрость были оценены всеми губернаторами, с которыми он работал", - написал Моор.

информационный центр правительства Тюменской области информационный центр правительства Тюменской области

Он отметил, что Сергея Сарычева знают и уважают не только по всей большой Тюменской области, но далеко за ее пределами. "Его профессиональный путь можно считать образцом служения Отечеству. Уверен, что на новом месте работы, мы продолжим сотрудничество и самое главное навсегда сохраним наши теплые дружеские отношения", - отметил губернатор.

Ольга Кузнечевских продолжит выполнять существующие полномочия в сферах социальной политики и здравоохранения региона.

Ольга Кузнечевских родилась 6 сентября 1961 года в Тюмени. В 1984 году окончила Тюменский государственный университет по специальности "История", в 2000 году – по специальности "Юриспруденция". 1980 годы работала заведующая сектором, секретарем Нефтеюганского горкома комсомола. В 1990 годах была заведующей научно-исследовательским отделом музея Тюменского обкома ВЛКСМ. Конец 1990-х – начало 2000 – директор государственного учреждения Тюменской области "Молодежная биржа труда" комитета по делам молодежи и туризму администрации Тюменской области. С 2000 по 2002 год занимала должность председателя комитета по делам молодежи и туризму администрации Тюменской области. С 2002 по 2010 год работала директором департамента социального развития Тюменской области.

В декабре 2010 года назначена на должность заместителя губернатора Тюменской области, директора департамента социального развития Тюменской области. В марте 2020 года стала заместителем губернатора Тюменской области.