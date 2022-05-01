Семен Тегенцев назначен директором департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области

Семен Тегенцев | Фото: департамент городского хозяйства Тюмени Семен Тегенцев | Фото: департамент городского хозяйства Тюмени

Семен Тегенцев назначен на должность директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

К своим обязанностям он приступит с 16 мая 2022 года, сообщает информационный центр регионального правительства.

Распоряжение о назначении подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Семен Тегенцев в 2007 году закончил Тюменский государственный университет по специальности "Юриспруденция", в 2020 - Тюменский индустриальный университет, направление подготовки "Строительство".

Тегенцев участвовал в разработке схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения Тюмени, координировал работу по заключению реализуемого с 2017 года концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, курировал работу по утверждению новых правил благоустройства города. Будучи руководителем, осуществлял координацию мероприятий, реализуемых в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", а также в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. Инициировал создание на территории Тюмени Единого центра озеленения.

С августа 2021 года занимал должность заместителя главы Тюмени.