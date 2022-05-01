Тюменцы могут перевести за рубеж на свой счет или другому лицу до 50 тысяч долларов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Резиденты России, нерезиденты из дружественных стран имеют право перевести в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более 50 тыс. долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте в течение месяца. Ранее лимит составлял 10 тыс. долларов США, сообщает Банк России.

Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран по-прежнему могут перевести в месяц не более 5 тыс. долларов США или эквивалент в другой валюте.

Физические лица — нерезиденты из дружественных стран, работающие в России по трудовым или гражданско-правовым договорам, дополнительно могут переводить средства с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг и делать такие же перечисления без открытия счета.

Нерезидентам из недружественных стран, работающим в России по трудовым или гражданско-правовым договорам, разрешено переводить средства с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг и перечислять за рубеж эти средства без открытия счета. До 16 мая нерезиденты из недружественных стран могли перечислять только средства в иностранной валюте в пределах 10 тыс. долларов США со счета и до 5 тыс. долларов США без открытия счета.

Ограничения установлены до 30 сентября 2022 г.

До этого же срока сохраняется запрет на переводы за рубеж физлиц, не работающих в России, из стран, поддерживающих санкции, а также юрлиц из этих государств. Продолжают действовать и ограничения на переводы за рубеж средств физических и юридических лиц — нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров.

Суммы переводов рассчитываются по официальному курсу иностранных валют к рублю, установленных ЦБ.