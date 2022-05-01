Владимир Меженный объяснил реакцию Запада на спецоперацию страхом перед сильной Россией

| Фото: предоставлено Владимиром Меженным | Фото: предоставлено Владимиром Меженным

Коллективный Запад увидел, что Россия поднялась на ноги и действует самостоятельно, отстаивает свои интересы и безопасность. Все, что происходит сейчас в отношении нашей страны – это страх перед сильной державой и ее гражданами. Так считает завхоз Маслянской школы, депутат думы и председатель "Боевого братства" Сладковского района Владимир Меженный.

"Наша задача – зачистить неонацистскую нечисть, искоренить бандеровщину и защитить русских в Донбассе и на Украине. Я прошел Афганистан, если бы позволяли возраст и здоровье, пошел бы добровольцем и сейчас. Уверен в успехе спецоперации, победа будет за нами", - подчеркнул он.

Владимир Меженный считает, что детям нужно не просто объяснять, что происходит сейчас, но глубоко и вдумчиво изучать с ними историю России, ее роль в Великой Отечественной и Второй мировой войне. "Для этого учебники в школах должны быть толково скомпонованными, без вольной трактовки исторических фактов и уж тем более без их подтасовки", - отметил ветеран боевых действий.

Российским военным он пожелал выжить любой ценой и вернуться домой к своим семьям. Владимир Меженный считает, что долг россиян – всецело поддержать свою армию. К примеру, недавно ученики Маслянской школы написали письма бойцам на передовую. В своих посланиях дети поблагодарили солдат за смелость и отвагу.

Также в селе собрали и отправили гуманитарную помощь мирным жителям ЛНР и ДНР, гостинцы для военнослужащих. По словам ветерана, происходящие в стране и за ее пределами события объединили и сплотили людей, напомнили им о мощи и величии своей Родины.

Инна Кондрашкина