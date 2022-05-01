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Центробанк смягчает ограничения на продажу наличной иностранной валюты с 20 мая

Экономика, 20:51 19 мая 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Банк России смягчил временный порядок операций с наличной валютой. Банки смогут без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную валюту за исключением долларов США и евро с 20 мая, сообщается на сайте Центрального банка РФ.

Действующие ограничения на продажу наличных долларов США и евро сохраняются — до 9 сентября граждане могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля. Ранее эти ограничения распространялись на все виды наличной валюты.

Разрешение продавать без ограничений валюту, отличную от доллара США и евро, связано с наличием у банков остатков иностранных банкнот, уточнили в Банке России.

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# валюта , Центробанк

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