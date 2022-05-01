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Блокирующий Владимир Чивель вошел в состав волейбольного клуба "Тюмень"

Спорт, 10:09 23 мая 2022

ВК "Магнитка" | Фото: ВК "Магнитка"

Блокирующий Владимир Чивель подписал контракт с волейбольным клубом "Тюмень". Уроженцу Гродно – 28 лет. Его рост – 212 сантиметров, сообщает пресс-служба тюменского спортклуба.

Начинал карьеру Владимир в питерском "Автомобилисте". Затем выступал за "Академию-Казань". В суперлиге Чивель немало поиграл за "Югру-Самотлор" из Нижневартовска. А три последних сезона провёл в высшей лиге "А", выступая за магнитогорскую "Магнитку".

В 2011-м году Владимир в составе сборной России стал бронзовым призёром юношеского первенства Европы.

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# ВК Тюмень , волейбол

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