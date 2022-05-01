  • 23 мая 202223.05.2022понедельник
  • USD58,8862
    EUR60,8953
  • В Тюмени 7..9 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области задержали 57 пьяных водителей в выходные дни

Происшествия, 10:42 23 мая 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

57 пьяных водителей отстранили от участия в дорожном движении в Тюменской сотрудники ГИБДД 21-22 мая, сообщает Госавтоинспекция региона.

В деревне Новоселки Голышмановского городского округа сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого 42-летнего местного жителя на мотоцикле "Иж-Юпитер 5". Показания алкотестера составили 1,31 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Ранее мужчину уже задерживали пьяным за рулем, теперь он подлежит уголовной ответственности за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.

В Ялуторовске 55-летний водитель ехал по ул. Северной на мотоблоке, мужчина был нетрезв. Алкотестер показал 1,20 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Водитель мотоблока пояснил, что помогал другу вспахать огород, в процессе пили пиво. Права управления мужчина не имеет. Он задержан на 48 часов до решения суда. За нарушение предусмотрен административный арест до 15 суток.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:42 23.05.2022В Тюменской области задержали 57 пьяных водителей в выходные дни
13:00 21.05.202222 водителя за езду в пьяном виде задержали сотрудники ГИБДД в Тюмени
10:11 21.05.202226% киберпреступлений раскрыли в Тюмени с начала 2022 года
20:31 20.05.2022В Тобольске автомобилистку привлекли к ответственности за езду по тротуару