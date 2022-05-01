В Тюменской области задержали 57 пьяных водителей в выходные дни

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

57 пьяных водителей отстранили от участия в дорожном движении в Тюменской сотрудники ГИБДД 21-22 мая, сообщает Госавтоинспекция региона.

В деревне Новоселки Голышмановского городского округа сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого 42-летнего местного жителя на мотоцикле "Иж-Юпитер 5". Показания алкотестера составили 1,31 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Ранее мужчину уже задерживали пьяным за рулем, теперь он подлежит уголовной ответственности за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.

В Ялуторовске 55-летний водитель ехал по ул. Северной на мотоблоке, мужчина был нетрезв. Алкотестер показал 1,20 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Водитель мотоблока пояснил, что помогал другу вспахать огород, в процессе пили пиво. Права управления мужчина не имеет. Он задержан на 48 часов до решения суда. За нарушение предусмотрен административный арест до 15 суток.