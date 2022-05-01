В Тюменском районе подросток устроил погоню от полицейских на горном мотоцикле

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

16-летний школьник на горном мотоцикле попытался скрыться от сотрудников мотовзвода ДПС в пос. Новотарманский, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. Полицейские на патрульных мотоциклах провели рейд в населенных пунктах Тюменского района.

Горный мотоцикл считающимся спортивным инвентарем, и на такой технике запрещено выезжать на дороги общего пользования. Подросток задержан полицейскими, мотоцикл эвакуирован. Информация о происшествии направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.

53-летняя женщина из того же населенного пункта, ездила по поселку на скутере, не имея права управления транспортом. Она привлечена к административной ответственности.

58-летний житель с. Зырянка управлял мотоциклом "Урал" без водительского удостоверения и без мотошлема. Мужчину привлекли к административной ответственности. В с. Ушаково автоинспекторы остановили 26-летнего водителя квадроцикла, ездившего без мотошлема.