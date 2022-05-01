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ФК "Тюмень" получил лицензию Российского футбольного союза

Спорт, 16:22 24 мая 2022

fc-tyumen.ru/ | Фото: fc-tyumen.ru/

Лицензию Российского футбольного союза для возможного участия в первом дивизионе ФНЛ на будущий сезон получил клуб "Тюмень".

Как сообщает пресс-служба команды, для этого рассматривались множество критериев – финансовых, инфраструктурных, кадрово-административных и правовых.

Такую же лицензию получили из четвертой группы ФНЛ-2 ульяновская "Волга", "Новосибирск" и "Амкар-Пермь". Один из лидеров турнира, "Челябинск", лицензирование для первого дивизиона не проходил.

Отказано в выдаче лицензии тульскому "Арсеналу", "Томи" из Томска и подмосковному "Олимпу-Долгопрудному", которые по спортивному принципу должны следующий сезон провести в ФНЛ-1. В следующем сезоне от участия в ФНЛ-1 добровольно отказался московский "Спартак-2".

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# ФК Тюмень , футбол

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