Госдума приняла в первом чтении проект об управлении компаниями, ушедшими из России

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Госдума приняла в первом чтении законопроект "Единой России" о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка. Это позволит сохранить рабочие места и защитить национальные интересы страны в условиях санкций, сообщает партия в Telegram.

Инициатива "Единой России" касается компаний, в которых участвуют иностранные лица, а их доля составляет не менее 25%. Внешнее управление введут при условии, если компания решила уйти с российского рынка без очевидных экономических причин, при это она являлась единственными поставщиками критически важных производств, выпускала товары первой необходимости или была градообразующей.

Внешней администрацией может быть организация, которую предложит комиссия при Минэкономразвития и согласует с главой субъекта. Законопроект также дает возможность иностранным собственникам возобновить работу в России или продать пакет акций.