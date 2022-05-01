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Предприятия Тюменской области и Армении будут сотрудничать в строительстве, легкой и пищевой промышленности, IT и туризме

Экономика, 20:17 24 мая 2022

из Telegram-канала заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева | Фото: из Telegram-канала заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева

Совместные предприятия Тюменской области и Армении будут развивать сотрудничество в строительстве, легкой и пищевой промышленности, в IT и туризме, сообщил заместитель губернатора Андрей Пантелеев в своем Telegram-канале.

Для развития взаимодействий и проработки проектов создается рабочая группа.

Добавим, делегация Армении прилетела прямым авиарейсом Тюмень-Ереван, который стал первым после перерыва. Гости познакомились с регионом, губернатором, направлениями инвестиционной стратегии, с предпринимателями. Посетили историческую столицу Сибири - Тобольск и крупнейшее производство "СИБУР Тобольск", узнали о возможностях Медицинского города, тюменском море и туристическом потенциале.

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# Армения , сотрудничество

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