В Тобольском районе выращивают нельму и муксуна

администрации Тобольского района администрации Тобольского района

Маточное стадо нельмы и муксуна выращивают на озере Волково в границах дер. Полуяновой Тобольского района. От восьмисот до полутора тысяч особей находятся в 38 садках, примерно 60 тыс. рыб.

Как рассказал глава муниципалитета Леонид Митрюшкин в своем Telegram-канале, шесть человек из местных жителей следят за сохранностью рыбы. Специалисты Тюменского филиала Госрыбцентра не один десяток лет занимаются восстановлением популяции сиговых в Обь-Иртышском бассейне, в пределах Тобольского района.

Старший рыбовод Павел Лазарев показал и рассказал, как работает рыбохозяйство. С началом сезона на предприятии создадут еще три дополнительных рабочих места.