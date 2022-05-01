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В Тобольском районе выращивают нельму и муксуна

Экономика, 12:33 25 мая 2022

администрации Тобольского района

Маточное стадо нельмы и муксуна выращивают на озере Волково в границах дер. Полуяновой Тобольского района. От восьмисот до полутора тысяч особей находятся в 38 садках, примерно 60 тыс. рыб.

Как рассказал глава муниципалитета Леонид Митрюшкин в своем Telegram-канале, шесть человек из местных жителей следят за сохранностью рыбы. Специалисты Тюменского филиала Госрыбцентра не один десяток лет занимаются восстановлением популяции сиговых в Обь-Иртышском бассейне, в пределах Тобольского района.

администрации Тобольского района администрации Тобольского района администрации Тобольского района ﻿

Старший рыбовод Павел Лазарев показал и рассказал, как работает рыбохозяйство. С началом сезона на предприятии создадут еще три дополнительных рабочих места.

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# Леонид Митрюшкин , нельма , рыба , Тобольский район

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