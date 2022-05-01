Ялуторовчанка поверила мошеннику и лишилась 39 тысяч рублей
| Фото: duma.gov.ru
39 тыс. рублей лишилась жительница Ялуторовска, сообщившая данные своей банковской карты мошеннику. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", сообщает УМВД по Тюменской области.
Женщине позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка, он сообщил ей о списании с одной из ее карт всей суммы и рекомендовал обезопасить деньги, имевшиеся на другой карте.
Потерпевшая поверила собеседнику и назвала ему все данные своей кредитной карты, а также секретные коды. Позднее, обратившись в банк, женщина поняла, что ее обманули.