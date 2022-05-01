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Ялуторовчанка поверила мошеннику и лишилась 39 тысяч рублей

Происшествия, 12:01 25 мая 2022

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

39 тыс. рублей лишилась жительница Ялуторовска, сообщившая данные своей банковской карты мошеннику. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", сообщает УМВД по Тюменской области.

Женщине позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка, он сообщил ей о списании с одной из ее карт всей суммы и рекомендовал обезопасить деньги, имевшиеся на другой карте.

Потерпевшая поверила собеседнику и назвала ему все данные своей кредитной карты, а также секретные коды. Позднее, обратившись в банк, женщина поняла, что ее обманули.

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# мошенничество , уголовное дело , Ялуторовск

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