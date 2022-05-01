Красноярец Никита Некипелов стал новым блокирующим в волейбольном клубе "Тюмень"

| Фото: ВК "Тюмень" во ВКонтакте | Фото: ВК "Тюмень" во ВКонтакте

22-летний Никита Некипелов подписал контракт с ВК "Тюмень". Спортсмен стал новым блокирующим в мужской волейбольной команде, сообщает пресс-служба клуба.

Молодой человек родом из пос. Шушенское Красноярского края. В 2016 году стал игроком клуба "Енисей-2". В его составе стал серебряным призёром Кубка Сибири и Дальнего Востока среди молодёжных команд. В минувшем сезоне Некипелов провёл за "Енисей-2" 30 матчей, в которых набрал 229 очков.

Добавим, в состав линии блокирующих у "Тюмени" на ближайший чемпионат высшей лиги "А" вошли Михаил Моров, Владимир Чивель, Павел Ямщиков и Никита Некипелов.