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Красноярец Никита Некипелов стал новым блокирующим в волейбольном клубе "Тюмень"

Спорт, 16:16 25 мая 2022

ВК "Тюмень" во ВКонтакте | Фото: ВК "Тюмень" во ВКонтакте

22-летний Никита Некипелов подписал контракт с ВК "Тюмень". Спортсмен стал новым блокирующим в мужской волейбольной команде, сообщает пресс-служба клуба.

Молодой человек родом из пос. Шушенское Красноярского края. В 2016 году стал игроком клуба "Енисей-2". В его составе стал серебряным призёром Кубка Сибири и Дальнего Востока среди молодёжных команд. В минувшем сезоне Некипелов провёл за "Енисей-2" 30 матчей, в которых набрал 229 очков.

Добавим, в состав линии блокирующих у "Тюмени" на ближайший чемпионат высшей лиги "А" вошли Михаил Моров, Владимир Чивель, Павел Ямщиков и Никита Некипелов.

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# ВК Тюмень , волейбол

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