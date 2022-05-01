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Ростислав Ольховский: интересы государства и его граждан должны быть едины

Политика, 16:49 25 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Россия посредством проведения спецоперации отстаивает собственную безопасность, а значит, безопасность и интересы своих граждан. Так считает председатель правления областного поискового центра им. Артура Ольховского Ростислав Ольховский.

Непонимание отдельными жителями страны необходимости проведения спецоперации Ростислав Ольховский связывает с информационной антироссийской войной, развернутой Западом.

Слова поисковика прозвучали в унисон с выступлением председателя думского комитета РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна на международном форуме "Новые смыслы новой реальности" в Симферополе. Он сказал, что с начала специальной военной операции на запуск и распространение антироссийских фейков в интернете ежедневно тратилось порядка 10 млн долларов. Хинштейн назвал развязанную Западом информационную войну против России "медиа-геноцидом", который в дальнейшем будет только нарастать.

"Я однозначно поддерживаю решение президента Путина о проведение спецоперации, потому что четкие и выверенные действия российской армии на Украине по зачистке ее территории от оружия направлены на защиту жителей Донбасса и России от агрессии официального Киева и коллективного Запада", - подчеркнул Ростислав Ольховский.

Инна Кондрашкина

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# Донбасс , спецоперация

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