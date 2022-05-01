Новорожденного лосенка спасли под Тобольском

| Фото: пресс-служба Тобольского района | Фото: пресс-служба Тобольского района

Новорожденного лосёнка спас житель Тобольского района. Как передает пресс-служба муниципального образования, малыша двух дней от роду мужчина обнаружил в реке недалеко от д. Пенья Надцынского сельского поселения.

О своей находке он сообщил инспекторам тобольского районного отдела госохотдепартамента Тюменской области. Следов матери рядом не было. Начальник ведомства Юрий Олюнин вместе с ветврачом осмотрели малыша и доставили его на временное содержание опытному ветеринарному врачу в п. Сибиряк Владимиру Сапожникову.

"Детёныш, вероятно, отстал от матери при переправе через реку. Похоже, что лосиха с лосёнком находились на небольшом островке. Привезли сюда, потому что, будет должный уход, лосёнок будет находиться под присмотром специалиста. К тому же, на личном подворье Владимира Михайловича есть молочные пони и ослица. Они могут стать кормилицами для малыша", - рассказал начальник тобольского районного отдела госохотдепартамента Тюменской области Юрий Олюнин.

"Лосёнок пока очень слаб. Нужно три-четыре дня, чтобы оценить его состояние и делать какие-то прогнозы", - рассказал ветврач Владимир Сапожников.

Чтобы окрепнуть и подготовиться к жизни в дикой природе, детенышу нужно около полугода. Дальше специалисты примут решение о его удьбе.

За 14 лет это второй случай спасения лосенка в Тобольском районе.

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