В Тюменской области более 37 тысяч семей с детьми получили господдержку в 2021 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Различными видами поддержки при рождении детей воспользовались 37 тыс. 507 семей в 2021 году, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на заседании областной думы с ежегодным отчетом.

Одной из мер, направленных на улучшение демографической ситуации - региональный материнский (семейный) капитал оформили по рождению первого ребенка 4 тыс. 549 семей, третьего и последующих детей – 3 тыс. 782.

"В 2021 году году в Тюменской области родилось более 18 тысяч 500 детей, в том числе три тройни и около 200 двойняшек", - сказал глава региона.

Около 140 тыс. детей посетили лагеря отдыха в прошлом году. Этот показатель превысил значение допандемийного 2019 года, когда в областных лагерях отдохнули 123, 3 тыс. детей.

Оксана Корнеенкова