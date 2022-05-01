У химической отрасли в Тюменской области - серьезный потенциал и большое будущее, считает Александр Моор

| Фото: Тобольские предприятия СИБУРа | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа

Химическая промышленность в индексе промышленного производства Тюменской области прочно занимает лидирующие позиции. Только по итогам 2021 года, в сравнении с предыдущим, производство химических веществ и продуктов увеличилось на 17,8%.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя работников химической отрасли с профессиональным праздником.

По словам главы региона, в авангарде нефтехимии области находится СИБУР. Прошедший год стал знаковым для компании. Впервые единый комплекс "ЗапСибНефтехима" работал целиком на проектной мощности. По большинству производимых продуктов команда предприятия достигла исторического максимума объемов производства. СИБУР продолжает реализацию в Тобольске проектов развития, активно решает задачу как импортозамещения, так и стимулирования несырьевого экспорта, производя востребованную продукцию и на российском, и на международном рынке. Компания надежно обеспечивает доступность сырья по сбалансированным ценам для отечественных переработчиков и в сотрудничестве с ними разрабатывает и совершенствует марки полимеров, замещая трудно доступные или более дорогие зарубежные аналоги.

"Уверен, у химической отрасли серьезный потенциал и большое будущее, а компетентность, увлеченность своей профессией специалистов, выбравших делом своей жизни химию, позволят добиться новых свершений и высоких результатов на благо региона и России. Желаю всем работникам отрасли и их близким здоровья, благополучия, успехов в труде!" - сказал Александр Моор.