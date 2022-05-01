Девочку-подростка ищут в Тюмени полицейские и волонтеры

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пропавшую тюменку 2006 года рождения, которая ушла из дома 26 мая, ищут полицейские и волонтеры.

Ориентировки с портретом подростка стали тиражировать в социальных сетях. В УМВД России по Тюменской области эту информацию подтвердили.

"В 8 часов 15 минут 27 мая поступил звонок от мамы девочки. Впоследствии она приехала в отдел полиции №6. Она рассказала, что вчера вечером ее несовершеннолетняя дочь ушла из дома и до настоящего времени не вернулась", — сообщил корреспонденту ИА "Тюменская линия" начальник отдела информации и общественных связей управления МВД России по Тюменской области Антон Каморников.

Проводятся поисковые мероприятия. Граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении, просят обратиться в полицию.

Приметы: рост 160 см, голубые глаза, светлые волосы. Была одета в красно-белую утепленную клетчатую рубашку, короткий топ в черно-белую полоску, черные штаны, черные замшевые кроссовки. При себе имела черную сумку.

Инна Пахомова