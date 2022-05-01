Моор отметил высокую адаптивность малого и среднего бизнеса

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Малый и средний бизнес достаточно быстро адаптируется в непростых условиях, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в рамках ток-шоу "Тюменская область: бизнес-код региона" на Дне предпринимателя в Тюмени.

"Это сфера, которая в кризисные времена попадает первая под влияние обстоятельств, сильнее чувствует на себе негативные тенденции. В то же время малый и средний бизнес - это та сфера, которая быстрее адаптируется, находит решения и выходит из кризисной ситуации. Будем надеяться, что сегодня мы найдем решения для выхода из кризисной ситуации", - сказал он.

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В качестве примера глава региона назвал 2020 год, когда началась пандемия. Тогда, в условиях ограничительных мер, когда в бизнесе была неопределенность и сложно было прогнозировать, правительство области разработало стратегию инвестиционного развития.

"В итоге мы сформулировали девять основных приоритетных направлений для привлечения инвестиций. В их числе нефтедобыча, нефтесервис, нефтегазохимия, агропромышленный комплекс, строительная сфера, туризм и другие. Сегодня мы с командой правительства видим огромные перспективы для развития сегмента малого и среднего бизнеса по тем направлениям инвестиционной стратегии, которые мы разработали", - отметил Моор.

Любовь Голышева