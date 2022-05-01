Две фуры с гуманитарной помощью отправились из Тюменской области в Краснодон

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Первая партия гуманитарной помощи направлена жителям Краснодона и Краснодонского района ЛНР из Тюменской области 27 мая.

Напомним, что решение об этом было принято на очередном заседании областной думы.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В двух фурах - продовольствие, медикаменты, средства личной гигиены, бытовая техника для пунктов временного размещения беженцев, а также школьные учебники и оборудование для спортивной и двух детских площадок, сообщает информационный центр регионального правительства.