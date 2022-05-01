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В Тюменской области задержали 23 пьяных водителя за сутки

Происшествия, 09:01 28 мая 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

23 пьяных водителя отстранили от участия в дорожном движении в Тюменской области с 27 по 28 мая, сообщает Госавтоинспекция региона.

Один из задержанных, 35-летний ялуторовчанин, который выехал из бара нетрезвым на автомобиле "Сузуки Витара". После составления административных материалов машину отправили на эвакуаторе на спецстоянку.

Также в ведомстве отметили, что в полицию обратилась жительница деревни Турышево Исетского района. Она рассказала о пьяной компании взрослых с двумя детьми, которые ездили на "Жигулях". Автоинспекторы остановили автомобиль - за рулем находилась 31-летняя нетрезвая женщина, рядом сидело четверо пассажиров: двое мужчин и двое детей шести и семи лет. Водительских прав у девушки не было. Показания алкотестера составили 1,59 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Регистрация автомобиля прекращена, машина эвакуирована на спецстоянку. По всем нарушениям составлены административные материалы.

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# водители , ГИБДД Тюменской области , пьяные водители

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