ФК "Тюмень" играет последний матч сезона с "Новосибирском"

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Заключительный матч футбольного клуба "Тюмень" с "Новосибирском" в турнире четвертой группы Олимп-Первенства стартовал 28 мая в 15 часов.

Информация о событиях игры транслируется в Telegram-канале ФК "Тюмень".

Сейчас тюменцы лидируют в турнирной таблице четвертой группы с 57 очками, пишет "Вслух.ру". "Новосибирск" - на четвертом месте. Клуб набрал 50 очков.

На этой неделе стало известно, что ФК "Тюмень" и "Новосибирск" получил лицензию РФС для возможного участия в первом дивизионе ФНЛ на будущий сезон. Кто продолжит выступать в лиге выше рангом, будет известно по итогам турнира.

Напомним, в прошлом сезоне футболисты "Тюмени" заняли второе место, на один балл уступив "КАМАЗу" из Набережных Челнов.