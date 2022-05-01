В России выделят 37 млрд рублей на покупку импортной продукции

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Правительство России выделило более 37 млрд рублей на программу льготного кредитования закупок важной для экономики импортной продукции. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

"Речь идет о выдаче импортерам льготных кредитов не более 30% ключевой ставки ЦБ плюс три процентных пункта. В текущих условиях это немногим больше 6%. Выделенные средства позволят просубсидировать такие займы на общую сумму не менее 800 млрд рублей", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Сроки займа для закупки сырья и комплектующих составят один год, а для оборудования и средств производства – три года.

В список приоритетной импортной продукции входят продовольственные и строительные товары, лекарства, станки, транспортные средства, электроника.

Новый инструмент поддержки поможет предприятиям снизить текущие затраты, наладить поставки всех необходимых товаров и ресурсов в условиях антироссийских санкций.