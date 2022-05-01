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250 миллионов сиговых личинок выпустили из тобольского питомника в югорские озера

Экономика, 16:34 30 мая 2022

Тюменский филиал Госрыбцентра | Фото: Тюменский филиал Госрыбцентра

250 млн личинок сиговых видов рыб из питомника "Тобольский" доставили на озера Айтор и Ванзетурский Сор в Югре. Так начался новый этап длительного цикла выращивания сиговых Тюменского филиала Госрыбцентра, сообщает учреждение.

Перед зарыблением специалисты заранее подготовили рыбоводные участки: установили рыбозаградители, провели мелиорацию (в том числе отлов хищных и малоценных рыб), на оз. Ванзетурский Сор отремонтировали дамбу.

Расти до нужной массы личинки будут в естественных условиях почти два месяца.

На оз. Ванзетурский Сор рыбопосадочный материал отправили вертолетом, а до оз. Айтор личинку доставила специальная машина, предназначенная для транспортировки живого груза. Весь путь личинка провела в термоконтейнерах, поддерживающих комфортную температуру воды, около 8–9 градусов. Машина также оснащена баллонами, которые во время всего пути снабжают контейнеры необходимым количеством кислорода.

Теперь на протяжении всего срока подращивания специалисты института будут наблюдать за темпами роста молоди, кислородным режимом воды и состоянием кормовой базы в озерах.

Выпуск молоди муксуна, нельмы, чира и пеляди проведут в Обь-Иртышский бассейн в рамках выполнения государственного задания, а также компенсации ущерба, причиненного хозяйствующими субъектами.

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# Госрыбцентр , рыборазведение

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