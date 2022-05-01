  • 30 мая 202230.05.2022понедельник
  • USD66,4029
    EUR69,4353
  • В Тюмени 18..20 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменский агроном: всего посеяли с запасом, хватит и для Донбасса

Политика, 16:32 30 мая 2022

mcx.gov.ru | Фото: mcx.gov.ru

Картошки, свеклы и пшеницы посеяли с запасом. Хватит и санкции преодолеть, и с Донбассом поделиться, заявил главный агроном АО "Мальковское", депутат думы муниципального образования Виктор Бочковских.

Он отметил, что проведение специальной военной операции на Украине – это вопрос безопасности России и ее будущего.

"В моем окружении все поддерживают решение президента и понимают, что защищая Донбасс, мы защищаем Россию", - подчеркнул агроном.

Виктор Бочковских рассказал, что он и его коллеги по депутатскому корпусу и партии собрали и отправили в Донбасс денежную помощь, потому что каждый из них смотрит новости и переживает за судьбу русских людей в Донецкой и Луганской народных республиках.

Инна Кондрашкина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Донбасс , спецоперация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:32 30.05.2022Тюменский агроном: всего посеяли с запасом, хватит и для Донбасса
14:43 30.05.2022В Тюменской области подвели итоги праймериз "Единой России"
11:24 30.05.2022Николай Брыкин: в России необходимо создать уникальную и эффективную систему высшего образования
11:04 30.05.2022Создание новых зон отдыха в городских лесах Тюмени обсудили депутаты гордумы