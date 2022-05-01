Тюменский агроном: всего посеяли с запасом, хватит и для Донбасса

| Фото: mcx.gov.ru | Фото: mcx.gov.ru

Картошки, свеклы и пшеницы посеяли с запасом. Хватит и санкции преодолеть, и с Донбассом поделиться, заявил главный агроном АО "Мальковское", депутат думы муниципального образования Виктор Бочковских.

Он отметил, что проведение специальной военной операции на Украине – это вопрос безопасности России и ее будущего.

"В моем окружении все поддерживают решение президента и понимают, что защищая Донбасс, мы защищаем Россию", - подчеркнул агроном.

Виктор Бочковских рассказал, что он и его коллеги по депутатскому корпусу и партии собрали и отправили в Донбасс денежную помощь, потому что каждый из них смотрит новости и переживает за судьбу русских людей в Донецкой и Луганской народных республиках.

Инна Кондрашкина