Якушев: вопросы льготного кредитования МСП остаются на жестком контроле

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кредитование МСП и системообразующих предприятий обсудил на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами Уральского федерального округа полномочный представитель президента РФ в УФО Владимир Якушев. Он отметил, что представителей бизнеса необходимо консультировать по всем сложным вопросам.

"Представители банковского сообщества, уполномоченные по правам предпринимателей, общественники, которые работают с бизнесом должны помочь предпринимателям, разъяснить условия, проконсультировать представителей бизнеса по сложным моментам, вместе попытаться найти решение. Лишь общими усилиями, выстроив диалог между всеми участниками процесса, получится наполнить экономику ликвидностью", — подчеркнул Владимир Якушев и добавил, что вопросы льготного кредитования МСП и системообразующих предприятий остаются на жестком контроле.

С 16 марта по 15 мая банками было рассмотрено свыше 5 тысяч заявок от предпринимателей УФО по льготным программам кредитования МСП. Из них одобрено около 2 тысяч. Частые причины отказа — неполный пакет документов, несоответствие предприятия условиям кредитования, недостаточно прочное финансовое положение заёмщика или его закредитованность.