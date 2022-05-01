  • 30 мая 202230.05.2022понедельник
  • USD66,4029
    EUR69,4353
  • В Тюмени 13..15 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Якушев: вопросы льготного кредитования МСП остаются на жестком контроле

Экономика, 18:42 30 мая 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кредитование МСП и системообразующих предприятий обсудил на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами Уральского федерального округа полномочный представитель президента РФ в УФО Владимир Якушев. Он отметил, что представителей бизнеса необходимо консультировать по всем сложным вопросам.

"Представители банковского сообщества, уполномоченные по правам предпринимателей, общественники, которые работают с бизнесом должны помочь предпринимателям, разъяснить условия, проконсультировать представителей бизнеса по сложным моментам, вместе попытаться найти решение. Лишь общими усилиями, выстроив диалог между всеми участниками процесса, получится наполнить экономику ликвидностью", — подчеркнул Владимир Якушев и добавил, что вопросы льготного кредитования МСП и системообразующих предприятий остаются на жестком контроле.

С 16 марта по 15 мая банками было рассмотрено свыше 5 тысяч заявок от предпринимателей УФО по льготным программам кредитования МСП. Из них одобрено около 2 тысяч. Частые причины отказа — неполный пакет документов, несоответствие предприятия условиям кредитования, недостаточно прочное финансовое положение заёмщика или его закредитованность.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Владимир Якушев , льготное кредитование , УФО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:42 30.05.2022Якушев: вопросы льготного кредитования МСП остаются на жестком контроле
18:35 30.05.2022Снимки с космоса помогают агрохолдингу в Тюменской области снизить себестоимость зерна
17:18 30.05.2022Тюменским предпринимателям стали доступны приложения Сбера для управления бизнесом
16:34 30.05.2022250 миллионов сиговых личинок выпустили из тобольского питомника в югорские озера