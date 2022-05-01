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В Тюмени собирают истории людей из мира театра, кино, медиа и музыки

Общество, 14:59 31 мая 2022

из сообщества "Медиаполис" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Медиаполис" во ВКонтакте

Набор героев для документального короткометражного фильма про творческих людей стартовал в Тюмени. Его снимут победители проекта "Digital-завод" мультицентра "Моя территория" - команда "Неприлично культурно."

Авторы идеи хотят собрать истории людей из театра, кино, медиа и музыки. Заполнить анкету можно до 10 июня. В ней предлагается рассказать о том, с какими трудностями сталкивался респондент, достаточно ли в Тюмени возможностей для самореализации, что бы хотелось поменять в креативном развитии горожан.

Съемки пройдут в июне-июле 2022 года.

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# кино , фильмы

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