В Тюмени собирают истории людей из мира театра, кино, медиа и музыки

| Фото: из сообщества "Медиаполис" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Медиаполис" во ВКонтакте

Набор героев для документального короткометражного фильма про творческих людей стартовал в Тюмени. Его снимут победители проекта "Digital-завод" мультицентра "Моя территория" - команда "Неприлично культурно."

Авторы идеи хотят собрать истории людей из театра, кино, медиа и музыки. Заполнить анкету можно до 10 июня. В ней предлагается рассказать о том, с какими трудностями сталкивался респондент, достаточно ли в Тюмени возможностей для самореализации, что бы хотелось поменять в креативном развитии горожан.

Съемки пройдут в июне-июле 2022 года.