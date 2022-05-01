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В Ялуторовске массово станцуют ча-ча-ча

Общество, 09:57 31 мая 2022

мультицентр «Моя территория» | Фото: мультицентр «Моя территория»

Семейный танцевальный мастер-класс "В ритме ча-ча-ча" пройдет в честь Международного дня защиты детей у КДЦ "Юбилейный" (ул. Ленина, 48) в Ялуторовске 31 мая, начало в 19 часов.

Тренировку проведет чемпион Тюменской области по танцевальному спорту Александр Васильков, сообщает мультицентр "Моя территория".

Урок станет первым событием проекта "Танцуем всей семьей", который пройдет на базе отдыха "Турист" у оз. Сингуль в первые выходные лета. На фестивале семьи ждут мастер-классы по различным танцевальным направлениям.

Организатор проекта - победитель конкурса молодежных инициатив "Моя идея" Алексей Юшков. "Сегодня семьи редко проводят время вместе. Такие события помогут улучшить отношения и укрепить семейные ценности и традиции", - отметил он.

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# мастер-класс , танцы

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