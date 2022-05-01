В Тюмени наградили лучших выпускников центра робототехники

| Фото: центр робототехники и АСУ Тюменской области во ВКонтакте | Фото: центр робототехники и АСУ Тюменской области во ВКонтакте

34 выпускника, отличившихся в учебе и проектной деятельности, наградили в Центре робототехники и автоматизированных систем управления Тюменской области. Об этом сообщает региональный департамент информатизации.

На защиту ребята представили более 150 проектов, из которых порядка 30 оценивала приглашенная экспертная комиссия из числа представителей региональных ИТ-компаний и вузов.

Каждый ученик получил рекомендации к дальнейшему совершенствованию проекта. Лучшие из них при условии прохождения отборочного тура попадут в финал областного чемпионата по робототехнике и программированию на Кубок губернатора Тюменской области.

Сейчас в 60 классах Центра робототехники и АСУ по всей Тюменской области обучаются более 1 тыс. 500 школьников.

Летом для всех желающих в центре пройдут летние профильные смены по робототехнике и соревновательной робототехнике, программированию на Python, а также сборке 3D-принтера. Подробности размещены в официальной группе.