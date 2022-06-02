Тюменская театральная студия "Мари Vanna" представит свое виденье пьесы "Три сестры"

| Фото: театральная студия "Мари Vanna" | Фото: театральная студия "Мари Vanna"

Далее в сюжете Парк "Водник" в Тюмени с пятью тематическими полянами откроют до осени 2022 года

Спектакль "Три сестры?", который поставила театральная студия "Мари Vanna", пройдет в МТЦ "Космос" 23 июня в 19 часов. Все актеры постановки — люди старшего поколения, сообщила корреспонденту "Тюменской линии" автор проекта, серебряный волонтер Любовь Климентьева.

"Пьесы Антона Чехова уже давно стали театральной классикой. Когда режиссеры объявили, что выбрали "Три сестры", то посмотрев в сети, я удивилась — прошло более 120 лет, а эту пьесу все ставят и ставят, в том числе и за рубежом. Для нас же это будут рассуждения над конкретной историей людей, их мыслями и чувствами. Это пьеса о надежде, вере, счастье и любви, о прошлом, в которое невозможно вернуться, и мечтах, которым не суждено сбыться. Артисты вместе со зрителями попытаются постичь смысл жизни", - поделилась автор.

Реализацию проекта "под ключ" взял на себя театральный центр "Космос", режиссерами стали Оксана Сысоева и Артем Трифонов. Они решили посмотреть на одну и ту же ситуацию в постановке глазами нескольких человек. В результате, перед зрителями предстанут не три основные героини, как изначально было в пьесе Чехова.

"В начале зимы проходили кастинги, мы отобрали около 30 человек. Полгода мы проводили тренинги и мастер-классы, погружали будущих актрис в сценическое пространство. В мае начались репетиции. Мы выбрали "Три сестры", но это не стандартный спектакль по Чехову, а только повод посмотреть на одну ситуацию с разных сторон. К вопросу о том, чего ожидать зрителю — это зависит только от зрителя", - говорит Оксана Сысоева.

После премьеры зрители смогут обсудить спектакль вместе с актерами. Вход бесплатный, но нужна предварительная регистрация.

Также автор проекта Любовь Климентьева планирует гастролировать с постановкой по городам Тюменской области.

Напомним, инициативу тюменки поддержали на Всероссийском грантовом конкурсе "Молоды душой".

Виктория Макарова