Мастер-классы, ростовые куклы, забеги хомяков: тюменский "Пионер" поздравил детей с праздником

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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С разными видами творчества познакомили юных тюменцев на интерактивной программе "Лучики света разного цвета", которая открылась в ДТиС "Пионер" в Международный день защиты детей, 1 июня.

Писатель-краевед, педагог Центра туризма и краеведения Сергей Филь провел ребят по творческой выставке, на которой выставлены работы юных мастеров из разных уголков Тюменской области. Здесь можно познакомиться с росписью по ткани, резьбой по дереву, лоскутным шитьем, валянием, горячим батиком, ковроткачеством.

В холле юных посетителей ждала анимационная программа "Волонтеры – детям". Ребятам показали забеги хомяков, устроили игры с подарками, фотографировали с ростовой куклой – котом в плаще.

Здесь же волонтеры Добровольческого движения Тюменской области предлагали сыграть в настольные игры для всех возрастов. "Самые маленькие могут поиграть в "Кто я?", где вместо слов используют картинки. Для ребят постарше есть головоломки. Есть игра, где нужно описать предмет с картинки, не используя его название", – рассказала волонтер Виктория Нурматова.

Далее по коридору расположились секции с различными мастер-классами. Ребята могли попробовать себя в оригами, плетении, росписи. "У нас мастер-класс по художественной росписи тарелочек из глины. Украшенные акриловыми красками заготовки из глины можно использовать как настенные панно. Тарелочки были сделаны заранее на гончарном круге. Этим мы занимаемся в студии художественной керамики "Живая глина" на улице Геологоразведчиков. Занятия развивают творческие способности, воображение, моторику. Мы знакомимся с русской культурой, народными промыслами. Самое главное – создаем своими руками полезные в быту предметы", – поделилась педагог Людмила Дунькова.

Желающим делали аквагрим. На лицах детей художники изображали любимых персонажей мультфильмов.

В 16 часов 30 минут в зале ДТиС "Пионер" началась концертная программа "Краски лета", посвященная Дню защиты детей. В 17 часов 30 минут на улице стартует интерактивная программа.

Инна Пахомова