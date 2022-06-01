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Капитальный ремонт в школе Исетского района идет по региональной программе

Экономика, 18:08 01 июня 2022

ТГ-канал Исетского района | Фото: ТГ-канал Исетского района

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Капитальный ремонт продолжается в Рассветовском филиале Слобода-Бешкильской школы Исетского района. Выполнено 20% работ, сообщает официальный Telegram-канал муниципалитета.

С 25 марта текущего года подрядчики провели демонтаж и расчистили площадку под установку корта.

Бригаде предстоит провести благоустройство территории с заменой ограждения, ремонт входной группы. Запланированы и работы внутри здания: ремонт полов и оштукатуривание стен, замена электроснабжения и освещения, капитальный ремонт систем отопления, водоснабжения и водоотведения.

Рабочие полностью заменят систему вентиляции и приведут к современным стандартам школьный пищеблок. После ремонта в школе решили полностью заменить мебель, обновить оборудование учебных кабинетов и пополнить библиотеку.

Работы проводятся в рамках проекта государственной программы "Капитальный ремонт образовательных учреждений" Тюменской области.

ТГ-канал Исетского района | Фото: ТГ-канал Исетского района

Инна Кондрашкина

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# Исетский район , ремонт школ

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