Капитальный ремонт в школе Исетского района идет по региональной программе
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Капитальный ремонт продолжается в Рассветовском филиале Слобода-Бешкильской школы Исетского района. Выполнено 20% работ, сообщает официальный Telegram-канал муниципалитета.
С 25 марта текущего года подрядчики провели демонтаж и расчистили площадку под установку корта.
Бригаде предстоит провести благоустройство территории с заменой ограждения, ремонт входной группы. Запланированы и работы внутри здания: ремонт полов и оштукатуривание стен, замена электроснабжения и освещения, капитальный ремонт систем отопления, водоснабжения и водоотведения.
Рабочие полностью заменят систему вентиляции и приведут к современным стандартам школьный пищеблок. После ремонта в школе решили полностью заменить мебель, обновить оборудование учебных кабинетов и пополнить библиотеку.
Работы проводятся в рамках проекта государственной программы "Капитальный ремонт образовательных учреждений" Тюменской области.
Инна Кондрашкина