Земледельцы ГК "Дамате" завершили сев яровых культур в Голышмановском округе

| Фото: acdamate.com | Фото: acdamate.com

8,4 тыс. гектара земель засеяла сельхозкультурами компания "Дамате" в Голышмановском округе. Специалисты агрохолдинга посеяли более 3 тысяч га кукурузы на силос, 2 тысячи га люцерны и столько же однолетних трав, 659 га - пшеницы и 641 га - ярового ячменя.

Все работы выполнены в полном объеме и по графику благодаря подготовке и благоприятным погодным условиям, сообщили в пресс-центре "Дамате" 1 июня.

Кроме того, продолжаются работы на арендуемой земле в Тюменском районе, где будет засеяно 3 тыс. га зерновых. Летом специалисты молочного комплекса планируют посеять 1 тыс. гектар озимой пшеницы на сенаж.

Напомним, что земельный банк "Тюменских молочных ферм", которые входят в группу компаний "Дамате", насчитывает 12,5 тыс. га в Голышмановском округе. Этой площади достаточно, чтобы получать необходимы объем урожая и полностью закрывать потребности фермы в кормах.