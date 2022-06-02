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В Тюмени на турбазе "Авангард" стартуют открытые тренировки по спортивному туризму

Спорт, 08:14 02 июня 2022

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

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Открытые тренировки с мастером спорта по спортивному туризму, победителем и призером чемпионатов России на пешеходных дистанциях, тренером групп спортивного совершенствования Андреем Львовым пройдут в Тюмени на турбазе "Авангард" (ул. Веселая, 2) 2-4 июня.

В мероприятии могут принять участие спортсмены в возрасте от 13 лет, выступающие на дистанциях 3-5 классов, заинтересованные педагоги и тренеры, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Расписание тренировок: 2 июня - с 10 до 12 часов, с 16 до 18 часов; 3 июня – с 10 до 12 часов; 4 июня - с 10 до 12 часов, с 16 до 18 часов.

Регистрация запланирована перед началом мероприятия. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-922-264-59-32.

пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

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