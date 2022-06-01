Тюменские единороссы продолжают помогать жителям Донбасса

| Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

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Девять фур, сформированных Тюменским региональным отделением "Единой России", с продовольствием, водой, предметами первой необходимости, техникой, одеждой, стройматериалами, детскими книгами и игрушками отправили в Донецкую и Луганскую народные республики с начала спецоперации.

"Наша помощь по-прежнему нужна тем, кто живет в Донбассе, и мы будем ее оказывать", - подчеркнул секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов.

Он отметил, что инициативу партии поддержали организации и жители области, которые предоставили товары для отправки, а также ребята-волонтеры, добровольцы движения "Мы вместе" и активисты "Молодой гвардии Единой России". Они занимаются формированием наборов с гуманитарной помощью и погрузкой фур.

По словам Андрея Артюхова, 27 мая две фуры с гуманитарным грузом отправили в подшефный район Тюменской области - Краснодонский район. Его жители получат продовольствие, медикаменты, средства личной гигиены, бытовую технику для пунктов временного размещения, а также школьные учебники и оборудование для спортивной и двух детских площадок.