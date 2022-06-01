Провезти велосипед и самокат на самолетах Utair можно бесплатно до конца 2022 года

| Фото: vk.com/utair | Фото: vk.com/utair

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Акцию по бесплатной перевозке самокатов, велосипедов, скейтбордов и беговелов для пассажиров до 12 лет продлевает в честь Дня защиты детей авиакомпания Utair.

К бесплатной перевозке принимают самокаты, велосипеды и беговелы весом до 15 кг при отсутствии детской коляски.

Их можно сдать на стойке регистрации вместе с багажом. На самокате, если он не электрический, можно доехать до гейта и сдать его там аналогично детской коляске. Акция действует на всех рейсах Utair до конца 2022 года.

"Рейсы Utair часто выбирают пассажиры, путешествующие семьями. Чтобы сделать их полеты экономичнее, мы ввели услугу по бесплатной перевозке детского спортивного инвентаря. Мы получили множество положительных откликов и решили продлить акцию", — рассказал президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.