Парк "Водник" в Тюмени с пятью тематическими полянами откроют до осени 2022 года

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Парк "Водник" с пятью тематическими зонами откроют до осени 2022 года. Концепция благоустройства утверждена. Реализация проекта начнется в ближайшее время.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал генеральный директор ГК "Меридиан" Денис Гулаков. Именно этот застройщик займется преображением парка "Водник".

Городской парк давно ждал преображения, уверены в компании. Мангальные беседки, которые были излюбленным местом горожан для устройства летних пикников значительно устарели.

"Это место – уголок нетронутой природы. Вековые деревья, сосновый воздух, рядом озеро и песчаный пляж – идеальные условия для хорошего отдыха. Не было лишь продуманной инфраструктуры для проведения интересного и полноценного досуга. Концепция разработана совместно с администрацией города. Она строится на благоустройстве пяти полян", - говорит Денис.

ГК "Меридиан" ГК "Меридиан"

Первая поляна предназначена для отдыха детей. На ней будет игровое оборудование с качелями и полосой препятствий, а также смотровая площадка с горкой и видом на озеро.

Вторая - место отдыха для всех. Здесь расположат беседки с крышами и мангальные зоны. На третьей площадке установят взрослые шестиметровые качели, подчеркивающие масштабность окружающего лесного массива. Четвертая поляна - спортивная, с соответствующим оборудованием и беговыми дорожками. А на пятой можно разводить открытый огонь, она будет расположена вдали от все полян.

"Все работы будут завершены до осени. А значит, парк успеет принять гостей в теплое время года", - заверил подрядчик.

ГК "Меридиан" ГК "Меридиан"

Анжела Лебедева