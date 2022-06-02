Уватских ребят ждет сезон "Каникулярных настолок"

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Детский лагерь дневного пребывания "Территория творчества" откроется в центре дополнительного образования детей и молодежи Уватского района 2 июня.

Каждый день в расписании будет присутствовать игротека, в рамках которой вожатые познакомят детей с современными настольными играми, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Организаторы дадут детям возможность выбрать игровое направление. Кому-то будет интересна игра "Мемо", другие выберут "Цыплячьи бега", третьим западет в душу "Халли-галли".

"Современные игры - это ключик к решению многих задач, это развитие критического и ассоциативного мышления, фантазии, а также познавательная деятельность. Играть с детьми будут вожатые, подростки от 14 лет и старше", - рассказала методист центра Ольга Асадова.

В дальнейшем "Каникулярные настолки" планируют трансформировать в семейные и вечерние. Кроме того, в августе будет работать площадка настольных игр для всех желающих.