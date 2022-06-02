Бесплатные тренировки по мини-футболу и дартсу пройдут на 170 площадках Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Бесплатные тренировки по мини-футболу, дартсу, настольному теннису, шахматам пройдут на 170 площадках Тюмени в июне. Занятия ориентированы в первую очередь на детей и подростков, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

В июне с горожанами в скверах, парках и дворах будут работать 157 инструкторов по спорту.

"По-настоящему увлекательным и интересным является спортивное ориентирование. Занятия по этому виду спорта проведет инструктор центра развития творчества детей и юношества "Грант" Александр Бирючинский. Тренировки запланированы на площадке Загородного сада для детей от семи до 14 лет. Участники с помощью спортивной карты и компаса пройдут неизвестную им дистанцию через контрольные точки, указанные в схеме", — рассказали в департаменте по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Также тренер спортивной школы "Рубин" Никита Сузин проведет занятия и игры во флорбол у дома № 31 на ул. Мурманской. Командный вид спорта представляет игру пластиковым мячом и специальной клюшкой. Посетить спортивные мероприятия можно тюменцам в возрасте от 18 лет.

Для старшего поколения предусмотрены оздоровительная и суставная гимнастика, скандинавская ходьба, общая физическая подготовка, шахматы и шашки.

Списки спортивных направлений для тренировок по месту жительства составлены отдельно по каждому административному округу. Специалисты рекомендуют созваниваться по указанному в графике телефону и уточнять расписание инструктора.

Ознакомиться с полным расписанием на месяц можно на сайте департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени, на портале "Тюмень – наш дом" в рубрике "Мой спортивный организатор", в группе во ВКонтакте "Спорт Тюмени для всех".