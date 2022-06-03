В Югре пресечена схема хищения средств из федерального бюджета

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фиктивные отчеты о выполнении госзадания по социальному обслуживанию населения предоставлял руководитель одного из бюджетных учреждений Югры. Схему хищения средств федерального бюджета в крупном размере выявили и пресекли сотрудники РУФСБ России по Тюменской области совместно с прокуратурой Когалыма.

"По версии следствия руководитель бюджетного учреждения совместно с другими лицами в период не позднее 1 января 2019 года по 2021 год включительно осуществляли хищение бюджетных средств путем подготовки фиктивной отчетности о выполнении государственного задания, фальсификации актов приемки-передачи населению социальных услуг и выплаты на основании фальсифицированных документов надбавок и премиальных за качество и высокие результаты работы без ее фактического выполнения", - сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

По данному факту ОМВД России по ХМАО-Югре возбудило уголовные дела по ч. 3 ст. 159 и ч. 1 ст. 285 УК РФ: проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, продолжается сбор доказательной базы, подсчитывается размера ущерба.

"Существуют законы, строго регламентирующие деятельность каждого гражданина государства, и в особой мере это касается людей, находящихся на государственной службе, - считает эксперт, председатель "Союза десантников" Тюменской области, общественник Григорий Григорьев. - И грубейшие нарушения действующего законодательства, связанные с хищением бюджетных средств, влекут неизбежное наказание. И ответственность за подобные преступления должна быть максимально суровой".