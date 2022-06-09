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Тюменка Юлия Румянцева открыла "Школу чемпионов" и учит детей гандболу

Спорт, 11:23 09 июня 2022

Федерация гандбола Тюменской области | Фото: Федерация гандбола Тюменской области

Обучать игре в гандбол детей будут в "Школе чемпионов", которая открылась в Тюмени 29 мая. Тренером стала руководитель федерации гандбола Юлия Румянцева, сообщают организаторы.

В Школе занимаются ребята от четырех лет. Они тренируются в ЖК "Айвазовский" на ул. Пожарных спасателей, 5, корп. 2. В летние дни тренировки проходят на улице, в остальное время года – в спортзале.

В 2021 году Юлия закончила школу социального предпринимательства инвестиционного агентства Тюменской области. Под руководством тренеров-предпринимателей тюменка разработала бизнес-план, просчитала финансовую часть проекта и со временем запустила "Школу чемпионов".

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# гандбол , спортивные школы , школьники

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