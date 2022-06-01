Тюменец украл самокат и сдал его в комиссионный магазин

| Фото: УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Тюменские полицейские раскрыли кражу самоката, сообщает региональное УМВД. О преступлении правоохранителям сообщила местная жительница. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции установили детали случившегося. Злоумышленник похитил оставленный около квартиры самокат и скрылся. Самокат он сдал в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратил. 20-летнего тюменца задержал наряд патрульно-постовой службы. Оперативники изъяли похищенное имущество.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.