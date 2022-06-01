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В России проверят законность введения комиссии за обслуживание валютных счетов

Экономика, 17:02 10 июня 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Банк России изучает правомерность введения комиссии за обслуживание валютных счетов граждан. Банки не должны ухудшать условия для существующих клиентов.

Об этом регулятор заявил 10 июня.

"По текущим счетам, открытым гражданам, Банк России изучит, соответствовало ли введение комиссий или их увеличение условиям заключенных договоров, а сами договоры — требованиям закона, и примет надзорные меры, если были допущены нарушения. Регулятор направит банкам соответствующее информационное письмо", - говорится в сообщении.

Дело в том, что накануне ряд российских банков рассказали о введении комиссий за обслуживание валютных счетов граждан. Они связывают эту меру с рисками по работе с валютой, которые возникли с введением санкций против отечественного финансового сектора.

При этом, одностороннее изменение условий договора банковского вклада, направленное на сокращение срока его действия, уменьшение размера процентов, увеличение или введение комиссий, является нарушением закона о банках и банковской деятельности. Таким образом, банки не могут устанавливать комиссии по уже открытым валютным вкладам, уточнил регулятор.

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# валюта , ЦБ РФ

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