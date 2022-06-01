Автомобильный туристический маршрут соединит Тюмень, Шадринск и Челябинск

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Соглашение о сотрудничестве по развитию внутреннего туризма подписали руководители Тюменской, Челябинской и Курганской областей 10 июня, сообщает региональный инфоцентр.

"Мы должны разработать общие туристические продукты и вместе продвигать и создавать для этого всю необходимую инфраструктуру. Тогда, я уверен, что у большинства наших земляков не будет необходимости лететь куда-то далеко, а можно будет получить море эмоций здесь, на нашей территории", - подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

| Фото: информационного центра правительства Тюменской области | Фото: информационного центра правительства Тюменской области

Документ также предусматривает формирование автомобильного маршрута, соединяющего Тюмень, Шадринск и Челябинск. Подписание соглашения состоялось в рамках совещания по вопросам развития туризма на территории УФО.