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В Тюменской области завод по производству вентиляции построят в 2024 году

Экономика, 15:35 15 июня 2022

ИА "Тюменская линия"

Завод по производству холодильного и вентиляционного оборудования, различных видов климатической техники построят в индустриальном парке "Богандинский" к 2024 году. Соглашение об этом подписали Агентство инфраструктурного развития Тюменской области и вентиляционный завод "ТКТ" - новый резидент парка.

"Здесь будет создано 32 рабочих места. Предполагаемый объем инвестиций более 50 миллионов рублей. Компания станет восьмым резидентом индустриального парка "Богандинский", который в мае был включен Минпромторгом России в федеральный реестр", - рассказали в региональном агентстве.

Напомним, в феврале льготный пакет для резидентов "Богандинского" пополнился еще одним важным пунктом – компании могут арендовать гектар земли всего за 1 рубль в месяц. Для бизнеса это стало важной стимулирующей мерой и открыло новые возможности для развития.

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# Агентство инфраструктурного развития , завод , строительство

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