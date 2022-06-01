В Тюменской области дороги отремонтировали на 30%

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете В Тюменской области назвали победителей конкурса «Вместе в цифровое будущее»

Ремонт дорог в Тюменской области выполнен на 30%. Всего в 2022 году работы пройдут на 140 объектах, включенных в нацпроект "Безопасные качественные дороги".

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказали в Главном управлении строительства.

"В этом году в нормативное состояние будут приведены 108 дорог местного значения в Тюменском районе, девять дорог Тюмени. 21 объект — дороги регионального, межмуниципального значения, в том числе 138 автомобильных дорог общей протяженностью 149,82 километра. Еще два объекта - искусственные сооружения - общей протяженностью 494,56 погонных метра", - говорит исполняющий обязанности начальника ГУС Сергей Бауэр.

Все объекты получили финансирование в полном объеме. По словам Бауэра, работы ведутся в соответствии с утвержденными государственными и муниципальными контрактами календарными графиками производства работ.

Напомним, на ремонт дорог в районах Тюменской области в 2022 г. направят 705,5 млн рублей дополнительно. Соглашение о предоставлении целевого межбюджетного трансферта заключено между региональным правительством и Росавтодором.

Анжела Лебедева