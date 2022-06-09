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В Тюменской области на ремонт дорог дополнительно направят 705 миллионов рублей

Экономика, 12:07 09 июня 2022

ИА "Тюменская линия"

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705,5 млн рублей дополнительно направят на ремонт дорог в районах Тюменской области в 2022 г. Соглашение о предоставлении целевого межбюджетного трансферта заключено между региональным правительством и Росавтодором.

По информации Главного управления строительства, регион уже получил более 474,1 млн рублей. Ещё 231,4 млн рублей выделил областной бюджет. На дополнительные средства отремонтируют восемь участков дорог в восточных районах общей протяжённостью 35,8 км.

"Для ремонта с использованием средств госпрограммы "Развитие транспортной системы" выбраны самые загруженные участки трасс. Контракты заключены. К 15 октября все работы будут выполнены", - говорит заместитель начальника ГУС Андрей Чистяков.

Средства межбюджетного трансфера направят на ремонт дорог: Абатское — Викулово - 6 км; Аромашево — Вагай - 4,6 км; Полозаозерье — Кутырева - 5,3 км; Ишим — Викулово (Викуловский район) — 1,8 км; Голышманово-Аромашево — 4 км; Ишим — Викулово (Ишимский район) - 5,9 км; Ишим — Казанское гр.Казахстана - 7 км; Подъезд к. Большое Сорокино - 1,2 км.

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# ремонт дорог , Росавтодор

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