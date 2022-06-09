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Одежду, мячи и самокаты примут от тюменцев в пользу многодетных семей

Общество, 11:56 09 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Благотворительная акция "Всё для детей" для многодетных и малоимущих семей стартовала в "Лавке добра" в Тюмени и продлится все лето, сообщает региональный центр "Семья".

Востребованы детская одежда, обувь, инвентарь и оборудование для активного досуга — ролики, велосипеды, беговелы, самокаты, мячи. Многие ребята отправятся в учреждения отдыха и оздоровления - им пригодятся туристические принадлежности и одежда для игр на свежем воздухе.

Помощь принимают в центре "Семья" (ул. Амурская, 150). Привезти и оставить вещи на посту охраны можно в любое удобное время, все они будут переданы специалистам службы и найдут новых хозяев среди получателей услуг "Лавки добра".

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# благотворительность , центр Семья

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