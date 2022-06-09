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Более 40 тысяч семей региона получат повышенное пособие на детей от 8 до 17 лет

Экономика, 11:45 09 июня 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Более 40 тысяч семей Тюменской области получат повышенное пособие на детей от 8 до 17 лет уже в июне. Сумма пособия после повышения прожиточного минимума составит 6 тыс. 851 рубль 50 копеек. Максимальный размер выплаты – 13 тыс. 723 рублей, сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда 9 июня.

"Суммы пособий устанавливаются исходя из нового прожиточного минимума, установленного правительством Тюменской области 30 мая 2022 года", - уточняется в сообщении.

Размер ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет для полных и неполных малообеспеченных семей зависит от установленной им суммы выплаты. Это 50, 75 или 100% прожиточного минимума ребенка. Первыми выплаты в новых повышенных размерах получат родители, которые оформят пособия в июне. Родители, которым выплаты назначены до июня, получат их в новом размере в июле.

Вместе с тем увеличен и размер выплаты женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. Пособие составит 7 тыс. 586 рублей в месяц (50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого). Его получат 2 тыс. беременных женщин.

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# поддержка семей , пособия , ПФР

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